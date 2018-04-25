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TOP,Новости,Экономика

Сколько топлива можно купить на среднюю зарплату в странах Балтии и мире?

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Команда Picodi.com проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе жители стран Балтии в 2020 году.

В большинстве стран Европы цена на топливо уменьшилась. В странах Балтии: в Литве — на 7,5 % от прошлого года, в Латвии — на 7 %, в Эстонии — на 4,3 %.

Среди европейских стран самая низкая цена за литр бензина в России — 0,58 €, в Эстонии — 1,27 €, в Латвии — 1,13 €, в Литве — 1,05 €;

В 2020 году, как и в прошлом, соотношение зарплаты к бензину выгоднее всего в Эстонии — 915 литров. Несмотря на то, что в Латвии этот показатель вырос на 10 %, а в Литве упал на 1 %, уровень зарплат и стоимость одного литра топлива таковы, что среднестатистический литовец может позволить себе 836 литров, а латыш — 718.

В Польше это соотношение равно 832 л, в России — 919, в Финляндии — 1693, в Швеции — 1949 л, а в Беларуси всего 553 л.

Последние места по этому показателю занимают Молдова, Украина и Албания, где средняя оплата труда приравнивается к 352, 345 и 239 литрам соответственно.

В мировом рейтинге лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. 

Из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году. Самое большое падение цен было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (−17,8 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).

В Польше также было отмечено снижение цены на топливо на −10,2 %, а в Финляндии — −7,2 %. Из стран Балтии выше всех в этом рейтинге расположилась на 24 месте Литва (−7,5 %), за ней идёт на 28 месте Латвия (−7,0 %), и на 35 позиции Эстония (−4,3 %).

Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8 %, а на Мальте на 3,5 %. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4 % от прошлого года. 

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