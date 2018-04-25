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Сколько в ФРГ мусульман и мечетей, и на каком языке должно вестись богослужение?

Фото pixabay.com

На днях федеральное правительство Германии разработало пакет изменений в нормативные акты, регламентирующие трудовую священнослужителей.

Как передает АЗЕРТАДЖ, имамы, практикующие в мечетях страны, должны сперва продемонстрировать достаточное владение немецким языком. Поговаривают, что в стране законодательно собираются разрешить службы только на немецком языке. Насколько это конституционно, эксперты продолжают спорить. Но тем не менее, данное нововведение должно сперва пройти через процедуру голосования в бундесрате.

Имам мечети в берлинском районе Кройцберг в беседе с собкором АЗЕРТАДЖ сообщил, что в эти дни Исламское богословие можно изучать лишь в нескольких университетах, среди которых вузы Мюнстера, Тюбингена, Оснабрюка, Гиссена и Нюрнберга. По его словам, недавно факультет Исламской теологии открылся также в Гумбольдтском университете немецкой столицы. Тем не менее, ограничением этих факультетов является то, что там не обучают чтению Корана и прочтению молитв. И поэтому их выпускники, строго говоря, не могут работать имами, не владея указанными навыками.

Собеседник сообщил, что в настоящее время в стране проживает примерно четыре с половиной миллиона мусульман, из которых почти две трети — турки. Турецко-исламский союз религиозных учреждений курирует деятельность более 900 мечетей, прихожанами которых являются, в основном, те самые турки. Эта же организация курирует преподавание факультативных уроков Ислама в государственных средних школах.

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