Скончался актёр и режиссёр Р.Сабулис

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

На 66-м году жизни скончался актёр театра и кино, режиссёр Ремигиюс Сабулис, сообщил его коллега Арунас Сакалаускас в понедельник вечером.

Актёр родился 29 августа 1954 года в Каунасе. В 1976 году окончил Литовскую государственную консерваторию по специальности актёрское мастерство.

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С 1976 по 1989 год Р.Сабулис был актёром Каунасского драматического театра, а с 1979 года начал сниматься и в кино.

В 1986 году актер был удостоен звания заслуженного артиста Советской Литвы. Шесть лет спустя он окончил Высшие курсы режиссуры и начал режиссировать короткометражные фильмы.