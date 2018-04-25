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Скончался бывший литовский дипломат Р. Юшка

Фото BFL/Шарунас Мажейка

На 48-ом году жизни скончался бывший литовский дипломат Ренатас Юшка.

Эту информацию в среду подтвердил BNS близкий знакомый дипломата, политолог Раймундас Лопата.

Он утверждает, что не знает деталей.

С 1995 по 2014 год Р. Юшка работал в МИД, позднее был помощником европарламентария Пятраса Ауштрявичюса. 

В 2013 году он был отозван с должности посла в Венгрии, когда в интернете были опубликованы сделанные тайно записи его телефонных разговоров.

Соратник покойного, член сейма Жигимантас Павилёнис казал, что Р. Юшка был «одним из самых смелых, творческих и стратегических дипломатов». 

«Ренатас делал все, чтобы Белоруссия, Россия, Грузия и другие наши восточные соседи стали свободными и демократичными, за это был внесен в российский и белорусский черные списки», – сказал BNS Ж. Павилёнис.

Депутат отметил, что Р. Юшка был очень разочарован тем, что был вытеснен с дипломатической службы и хотел на нее вернуться, но не мог это сделать, пока руководство не менялось. 

«Всегда буду вспоминать Ренатаса как символ самопожертвования, дипломата, готового отдать все за свою Родину», – сказал Р. Павилёнис. 

BNS

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