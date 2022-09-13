Скончался бывший посол Литвы в РФ Шидлаускас

В марте этого года суд признал Шидлаускаса виновным в торговле влиянием и назначил ему штраф в размере 16,5 тыс. евро. Кроме того, на пять лет его лишили права занимать руководящие должности в государственном и частном секторах.

По данным досудебного расследования, Шидлаускас, будучи главой Ассоциации торговли, промышленности и ремесел Литвы, непосредственно требовал и договорился принять от ныне покойного бизнесмена Альбинаса Беляускаса и гражданина России, банкира Рената Насырова 10 тыс. евро взятки за оказание влияния в вопросе выдачи виз.

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