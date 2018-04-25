Скончался еще один пациент из Укмерге, общее число смертельных исходов в Литве – 9

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Скончался еще один зараженный коронавирусом человек из литовского города Укмерге, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до девяти.

Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

«У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции COVID-19. Человек умер дома, анализ был сделан посмертно. Он, по нашей первичной информации, не был госпитализирован в больнице этого города, в марте в этой больнице находилась его родственница», – сказала Р. Лингене.

По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.

В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся из города Укмерге.