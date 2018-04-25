Скончался многолетний руководитель Музея М. К. Чюрлениса, историк О. Даугялис

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

В воскресенье после продолжительной болезни, на 65-ом году жизни скончался бывший многолетний директор Национального музея М. К. Чюрлениса в Каунасе Освальдас Даугялис.

Об этом в своих социальных сетях сообщил музей.

Историк искусства Литвы, музейщик О. Даугялис руководил музеем М. К. Чюрлениса с 1992 по 2019 годы.

Основной сферой исследований О. Даугялиса была история искусства Литвы XIX и XX веков.

Он был автором статей о творчестве М. К. Чюрлениса, о культурном наследии Литвы, о зарубежном искусстве, организовывал экспозиции, составлял каталоги и альбомы.

У него были государственные награды Литвы, Норвегии, Польши, Бельгии, Нидерландов.