Скорее всего карантин будет продлен, останутся минимальные требования – С.Сквярнялис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Может быть так, что карантинный период будет продлен, но если оценивать по сути ограничения или ужесточения, то они останутся минимальными, связанные с защитой людей – внедрением мер безопасности и обеспечением пограничного режима», – сказал журналистам глава правительства.

«А все прочее – мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает, психологически не хочется, чтобы он был, но будет вызывать минимальные неудобства», – добавил он.

С. Сквярнялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения.

«Некоторое время придется ограничивать попадание людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности», – сказал премьер.

По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет.

Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.