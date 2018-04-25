Скрытые детские эмоции: как их распознать и подружиться с ними?

Как это сделать? Например, если ребенок злится или что-то эмоционально вам рассказывает, постарайтесь не перебивать его. Так вы покажете, что услышали его, что его эмоции и мысли важны. Конечно, перед этим обсудите границы дозволенного, ведь если рассерженный ребенок будет пинать вещи дома, то он только еще больше заведется.

Советы психологов

Психолог Детского центра помощи, глава «Родительской линии» Юрате Балтушкене поделилась несколькими советами, которые помогут не только во время пандемии, но и в другое время:

Назовите, что изменилось и что еще может измениться. Важно подчеркнуть, что в такой ситуации оказалась не только ваша семья, но и множество других людей, живущих в Литве и во всем мире.

Не заставляйте ребенка говорить, иначе он еще больше замкнется в себе. Лучше, когда дети свободно чувствуют себя и знают, что всегда получат ответы на свои вопросы. Дайте им это почувствовать.

Помогите уменьшить беспокойство в связи со здоровьем близких и друзей. Информацию о коронавирусе слышат не только взрослые, но и дети. Поэтому со временем они могут начать беспокоиться о здоровье дедушек и бабушек, своих друзей. Коммуникация в ваших руках. Сделайте так, чтобы дети общались с дедушками и бабушками или друзьями по телефону или мессенджеру. Можете договориться с родителями друзей и устроить детям видеозвонок.

Не начинайте ругать ребенка, сначала понаблюдайте за ним. Нехорошее поведение у всех детей проявляется по-разному, однако если оно появилось внезапно, раньше такого не было, это может быть результатом скрытых эмоций. Убедитесь в том, что это не результат скрытых эмоций и только после этого обсудите недолжное поведение и как его изменить.

Учимся узнавать и понимать эмоции

Если ваш ребенок еще маленький, то он может еще не различать свои эмоции. Вот несколько творческих упражнений, которые помогут познакомиться со своими эмоциями и эмоциями других людей:

Термометр эмоций – хотя это упражнение больше подходит школьникам, чем малышам, оно поможет детям каждый день узнавать эмоции.

На большом листе белой бумаги вместе с ребенком нарисуйте основные эмоции: злость, грусть, радость, страх, ожидание и т.д. Пусть ребенок нарисует эти эмоции так, как он их представляет. Тогда из другого листа бумаги сделайте несколько термометров, показывающих разную температуру: холодно, тепло, жарко. Каждый день после того как ребенок вернется из школы или после какого-то события/происшествия дома попросите его приложить соответствующий термометр к эмоции, которую он испытывает.

Если ребенку знакомо всего несколько эмоций – вовлеките в игру всех домочадцев. Так каждый член семьи, прикладывая термометр к эмоции, сможет рассказать, что он чувствует. Ребенок быстрее научится распознавать новые эмоции и подружится с ними.

Коробки эмоций помогут ребенку лучше познакомиться и различать эмоции.

Это упражнение подходит детям старше 5 лет. Каждая эмоция – страх, злость, счастье, грусть – находится в отдельной коробочке. Все коробочки – собственность ребенка, и он может делать с ними все, что захочет. В коробочки можно складывать рисунки, записи, вещи – все, что захочешь! В каждую коробочку попадают атрибуты свойственные отдельной эмоции.

Когда ребенок познакомится с основными эмоциями, можно воспользоваться следующими примерами выражения эмоций и практическими заданиями:

Беспокойство у детей проявляется так же, как и у взрослых. Дети могут беспокоиться о дедушках и бабушках, из-за того, что не видят друзей и даже о родителях. Из-за чувства беспокойства дети часто плохо спят и едят, становятся апатичными, раздражительными. Наверное, многие знают, что беспокойство – очень сильное чувство, поэтому подружиться с ним надо как можно раньше.

Комфорт-кукла – один из способов, который используют психологи, работающие с детьми, получившими разные травмы. Чаще всего дети спят с такими куклами, однако можно объяснить ребенку, что куклу можно брать с собой в школу или в детский сад. Если такая идея ребенку не нравится, вот другой способ: когда что-то беспокоит, такая комфорт-кукла становится невидимым другом, с которым можно поговорить, рассказать ему о своих чувствах.

Еще один метод – ловец снов. Все мы знаем, что это такое, а главное, ловцы снов есть у многих дома. Если ребенок плохо спит или ему снятся кошмары, расскажите ему сказку о ловце снов, в сетях которого застревают плохие сны. Дети восприимчивы к таким историям. Каждое утро вместе вытряхивайте ловца снов, чтобы плохие сны «убежали».

Злость – одна из самых сложных эмоций. Часто дети, скрывая боль, грусть, а иногда, сами не понимая, что чувствуют, передают это в виде приступов злобы, слез и т.д. Поскольку с возникшими эмоциями лучше подружиться заранее, различные занятия, которые выполняются собственными руками могут принести пользу. Маленький монстрик поможет сдружиться со злостью и взглянуть на нее шире.

Дайте ребенку кусок глины, пластилина или цветную бумагу и попросите, чтобы он создал персонажа – настоящего монстрика, похожего на эмоцию, которую переживает ребенок. Пока ребенок будет заниматься лепкой, злость пройдет. Когда монстрик будет готов, спросите, что вы можете сделать или что должно произойти, чтобы ребенок стал счастливым и успокоился. Прислушайтесь к ответу ребенка, он может рассказать вам о том, какая эмоция скрывалась за злостью.

Больше советов и информации можно найти здесь:

http://www.apav.pt/musas/pdf/Handouts_participants_Slovakia.pdf