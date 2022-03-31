Скуодис: на инфраструктуру военной мобильности — 60 млн евро финансовой помощи ЕС

Литовский министр транспорта в четверг заявил, что правительство планирует в ближайшее время на средства помощи Евросоюза обновить дороги, что позволит улучшить передвижение по ним размещенных в Литве военным контингентам.
«Мы получили европейское финансирование в размере более 60 млн евро на инфраструктуру военной мобильности, поэтому в ближайшее время объявим конкурс, например, одним из этих больших приоритетов будут строительство Via Baltica от Мариямполе в направлении польской границы», — сказал Скуодис журналистам в четверг на открытии моста в Каунасе.
Как позже объяснила BNS советник министра Габриэле Василяускайте, министерство подало заявку в Еврокомиссию, однако, получит ли она деньги из фонда Европейского союза для инвестиций в общеевропейскую инфраструктуру (CEF, Connecting Europe Facility), должно выясниться 7 апреля.
«Литва надеется получить из фонда CEF на проекты военной мобильности более 73 млн евро. Действительно ли мы получим эти средства, выяснится 7 апреля, так как это была всего лишь заявка министерства», — сказала BNS Василяускайте.
По ее словам, если бы заявка была утверждена, то Литва профинансировала бы на эти деньги два проекта автодорожного и железнодорожного сообщения.
«Запрошено и планируется получение финансирования для развития участка Via Baltica от Мариямполе до литовско-польской границы, а также погрузочной ж/д площадки в Палемонасе», — сказала Василяускайте.
В Палемонасе действует Каунасский интермодальный терминал, который является частью железной дороги европейской колеи Rail Baltica – терминал с 2020 года соединен с ж/д сетью Европы. Этот терминал также стал наиболее удаленной на Восток точкой европейской системы железных дорог, до которой грузовые поезда могут доехать по рельсам европейского стандарта.
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