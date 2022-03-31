Скуодис: на инфраструктуру военной мобильности — 60 млн евро финансовой помощи ЕС

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Литовский министр транспорта в четверг заявил, что правительство планирует в ближайшее время на средства помощи Евросоюза обновить дороги, что позволит улучшить передвижение по ним размещенных в Литве военным контингентам.

«Мы получили европейское финансирование в размере более 60 млн евро на инфраструктуру военной мобильности, поэтому в ближайшее время объявим конкурс, например, одним из этих больших приоритетов будут строительство Via Baltica от Мариямполе в направлении польской границы», — сказал Скуодис журналистам в четверг на открытии моста в Каунасе.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Как позже объяснила BNS советник министра Габриэле Василяускайте, министерство подало заявку в Еврокомиссию, однако, получит ли она деньги из фонда Европейского союза для инвестиций в общеевропейскую инфраструктуру (CEF, Connecting Europe Facility), должно выясниться 7 апреля.