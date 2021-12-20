Скуодис не комментирует, каким будет его решение о главе Клайпедского порта

Фото BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис пока не комментирует, какое решение намерен принять относительно дальнейшей работы главы Клайпедского порта Альгиса Латакаса после того, как правление выразила доверие ему. По словам министра, он намерен взвесить всю информацию и только потом принять решение.

«Формально я еще не получил документ правления, хочу спокойно ознакомиться. Второй важный момент, что я услышал от правления и его председателя, что правление берет на себя ответственность за дальнейшую работу с руководителем. Пока руководитель продолжает работу, а я оставлю себе определенный период времени, чтобы взвесить всю информацию», — сказал министр журналистам в понедельник.

«У меня была встреча с генеральным директором Латакасом, мы обсудили ситуацию на сегодняшний день, как мы работали, что могли бы сделать лучше в будущем, и в этом контексте в дальнейшем и будут определенные решения», — сказал он.