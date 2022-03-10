Скуодис: о запрете судам РФ заходить в порты еще идут дискуссии

Фото sumin.lrv.lt

Литовский министр транспорта говорит, что при обсуждении в Евросоюзе запрета для российских и связанных с Россией судов входить в морские порты Сообщества больше всего дискуссий возникает о том, как провести такой запрет в жизнь. Однако, по словам Марюса Скуодиса, о некоторых решениях, хотя и не таких амбициозных, могут быть объявлены уже вскоре.

«Как и относительно воздушного пространства: одно дело сказать, другое — провести в жизнь и сделать. С судами точно так же. Почему в дискуссиях важны эти детали? Очень важно, как провести в жизнь решение, как проверить, кому принадлежит судно. Потому это и затянулось», — сказал Скуодис BNS в среду.

По словам Скуодиса, об определенных решениях Совет ЕС, заседание которого состоится в четверг, может объявить уже вскоре.