Скуодис: прекратить российский транзит в Калининград невозможно

Литва не может в одностороннем порядке прекратить российский транзит в Калининградскую область, говорит министр транспорта и коммуникаций.

«Что касается односторонних решений по калининградскому транзиту — такое теоретически, наверное, не очень возможно, потому что это соглашение Европейского союза и России», — сказал Марюс Скуодис журналистам в среду.

По его словам, сейчас в Сообществе идут дискуссии об эмбарго в отношении российского и белорусского грузового транспорта в ЕС, но для Калининградской области все равно будет сделано исключение.

«Сейчас идут дискуссии о запрете на въезд российским и белорусским грузовикам на территорию ЕС и делается исключение для Калининграда, например, по лекарствам и не только», — сказал министр транспорта.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник в интервью LRT также сказала, что Литва не может в одностороннем порядке прекратить транзит в Калининградскую область, однако, по ее словам, «нельзя сказать, что консультации на эту тему не ведутся».

Через Литву в Калининградскую область проезжает в среднем 100 российских транзитных поездов в месяц.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено