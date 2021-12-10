Скуодис сомневается, что главы Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта могут продолжать работу

«Также я с трудом представляю себе, что в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, в министерстве», — добавил он.

Он заявил это после того, как в четверг в СМИ появилась информация о том, что компания Lietuvos gelezinkeliai сознательно искала пути, как обойти санкции США и продолжать сотрудничество с «Беларуськалием».

Член правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас сказал сказал BNS, что комментарии правления по этому вопросу должен предоставить его председатель Кястутис Шлюжас. Связаться с ним BNS пока не удалось.

Глав группы Lietuvos gelezinkeliai Бартушка в четверг сказал, что не рассматривает возможность своей отставки.

Центр журналистских расследований Siena в четверг объявил, что крупные банки отказались обслуживать платежи «Беларуськалия» после 8 декабря, и компания Lietuvos gelezinkeliai обратилась как минимум в несколько действующих в Литве финтех-предприятий, однако получила отрицательные ответы.

На вопрос, обращался ли финансовый директор компании к финтех-предприятиям по поводу того, как обойти санкции, Бартушка ответил, что выясняли вопрос, не как обойти санкции, а смогут ли банки осуществлять операции после 8 декабря.

«Мы говорили о том, не как обойти, а выясняли ситуацию, смогут ли банки и в дальнейшем осуществлять операции после 8 декабря», — сказал в четверг LRT руководитель железнодорожной компании.

После вступления в силу в среду санкций США для «Беларуськалия» их транзит через Литву не остановился. Поскольку «Беларуськалий» еще в ноябре провел авансовый платеж Lietuvos gelezinkeliai за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале.