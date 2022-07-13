Сквернялис: санкции на транзит в Калининград – неправильная интерпретация Литвы

Так он прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что Еврокомиссия отменит ограничения на транзит некоторых санкционных товаров в Калининград.

По его словам, Литва, возможно, хотела продемонстрировать более жесткую позицию, введя санкции.

«Также видно, что иногда они действительно хотят казаться, быть может, строже и «круче», чем они есть на самом деле», — сказал Сквернялис.

Российские СМИ сообщили в среду, что Европейский Союз и Россия договорились о том, что перевозки грузов между отдельными частями России не могут быть запрещены.

Издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленные российские источники утверждает, что это соглашение полностью устраивает Москву, но литовские власти якобы отказываются разрешить транзит подсанкционных товаров в Калининград.

Еврокомиссия в настоящее время готовит обновленные правила транзита российских товаров в Калининградскую область через государства Сообщества, въезд которых Москве запрещен на территорию ЕС из-за санкций.

В этом документе говорится, что перемещение товаров между субъектами Российской Федерации не может быть ограничено. То есть все товары, ввозимые в (Калининградскую — BNS) область, после применения исключения будут исключены из санкционных списков. Речь идет и о железнодорожном, и о автомобильном транзите, отмечает источник «Известий».

Рекомендации по транзиту начали обновлять после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких как сталь и черные металлы.

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