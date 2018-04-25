Сквярнялис: критика тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA справедлива

Дайнюс Адомайтис/ Фото BFL/Теодорас Бялюнас

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквернялис приветствует критику, которую высказал тренер Литовской сборной по баскетболу Дайнюс Адомайтис в адрес Международной федерации баскетбола FIBA, заявляя, что это было смелым решением.

В транслировавшейся во вторник передаче портала Delfi «В центре внимания Delfi» С. Сквернялис сказал, что даже и нецензурная кричалка болельщиков Литовской сборной на ничего не решавшем матче FIBA с Доминиканской Республикой в понедельник «является двусмысленной», но эмоциональной.

«Даже та кричалка, которая прозвучала, она такая двусмысленная. Но выражена эмоция, на самом деле, что и было в заявлениях Адомайтиса. Один раз кто-то должен был это сказать, и это сделал наш смелый тренер», – сказал С. Сквернялис.

Премьер и сам не скупился на критику FIBA.

«Когда не судят основные судьи на мировом чемпионате, трудно ожидать качества. Осадок остался», – сказал премьер.

Литва после проигрыша в три пункта Франции в минувшие выходные выпала из дальнейшей борьбы на Мировом чемпионате по баскетболу. FIBA признала, что штрафной бросок одного из лидеров сборной Йонаса Валанчюнаса в последние секунды, который мог сравнять результат, должен был быть засчитан и отстранила судей матча от дальнейшего судейства на чемпионате.

Последние новости