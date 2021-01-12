Следует обсудить возможность объявления 13-ого января нерабочим днем – спикер

Во вторник сейм рассмотрит резолюцию «О тридцатилетии Дня защитников свободы». В ней выражается уважение к защитникам свободы и жертвам борьбы за нее, которые ночью 13-ого января защитили свободу и независимость Литвы, а также предлагается объявить 13 января — День защитников свободы Литвы — нерабочим днем.

В августе прошлого года правительство одобрило предложение Министерств социальной защиты и труда Литвы по изменениям к закону о памятных датах и Трудовому кодексу с тем, чтобы сделать 13-ое января праздничным, то есть нерабочим днем.

В данный момент этот день находится в списке памятных дат.

Однако сейм не одобрил соответствующие изменения Трудового кодекса.

Эту идею поддержал и президент Гитанас Науседа.

Одобряя праздничным днем 13 января, правительство предлагало исключить из списка нерабочих дней День поминовения усопших, 2 января.

Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.

Подсчитано, что по причине одного нерабочего дня госбюджет лишается около 50 млн евро.

Сейчас 13 января является памятным днем, в который отдается дань памяти погибшим во время действий советских военных подразделений 13 января 1991 года в Вильнюсе. Советы тогда попытались при помощи военной силы свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Во время этой агрессии были убиты 14 человек, более 800 ранены.

В судьи в марте позапрошлого года Вильнюсский окружной суд признал бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях.