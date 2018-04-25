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Культура

“Следуй за мной” – проживай каждый миг так, словно он последний…

Признайся, сколько раз тебя посещали мечты об идеальной жизни инфлюенсера, безумных приключениях, о твоих безупречных фотографиях в соцсетях и миллионах поклонников, каждую секунду следящих за твоей жизнью…

Если так, то этот фильм для тебя! С 24 июля на большие экраны выходит новый триллер ужасов режиссера картины „Клаустрофобия“  Уилла Верника – „Следуй за мной“.

Звезда соцсетей Колл  (акт. Аллен Кигэн) – привлекательный молодой человек, жаждущий приключений. Каждый его пост в соцсетях собирает миллионы просмотров. Бросая судьбе невероятные вызовы, переворачивая весь мир с ног на голову, этот безумец будоражит нервы всем своим поклонникам.

Поддавшись соблазну очередного приключения, Колл с компанией друзей отправляется в путешествие через Атлантику в огромный мегаполис, где должен будет снят самый большой эксперимент в его жизни. Комната ужаса – ничего особенного, Колл повидал сотни таких, однако та, которую ему предстоит посетить, – совершенно другая. Гостеприимно принятая местным олигархом компания вскоре оказывается в сыром и темном лабиринте, где молодых людей ожидает ловушка. Вырваться отсюда нет никакой возможности. Ты  заживо сгниешь здесь в заточении, сойдешь с ума от дикой боли, будешь смотреть, как умирают твои друзья, а твоя девушка буквально рядом — за стеной из закаленного стекла, ты не можешь до нее дотронуться, ты лишь можешь смотреть, как она тонет, кричит и задыхается… Настенные часы будут отсчитывать последние минуты твоей жизни, вселяя надежду на спасение, однако все бессмысленно…

Неужели ради этой реальности проходила твоя жизнь? Неужели именно ради этого стоило нестись на другой конец света, чтобы удивить миллионы подписчиков, день и ночь наблюдающих за твоей жизнью?  Что, если ты участвуешь в игре, правил которой не знаешь и ничего не можешь контролировать? Что, если ты тот, над кем проводит эксперимент тайное общество психопатов, а за твоей экзекуцией в режиме онлайн наблюдают миллионы таких же безумцев?

Леденящая кровь реальность, где тебя еще не было, — „Следуй за мной“ на больших экранах с 24 июля.

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