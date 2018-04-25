Следующая неделя для россиян будет нерабочей

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Президент России Владимир Путин объявил нерабочим периодом следующую рабочую неделю длинными выходными в связи с распространением вспышки коронавируса, сообщает АЗЕРТРАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

Заработная плата в этот период сохранится.

При этом он призвал сограждан проявить ответственность и дисциплину, «не надеяться на авось» и следовать рекомендациям по предотвращению нового типа инфекции.

«Самое безопасное сейчас побыть дома», – отметил глава государства.

В этой связи он попросил граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти.

«Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения — людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски», – сообщил Владимир Путин в обращении к гражданам.