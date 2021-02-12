Слезам не верят

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Лидер партии Союз крестьян и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис считает, что правительство Ингриды Шимоните незаметно передает все полномочия крупному бизнесу, разыгрывая «какие-то внутренние драмы и публичные спектакли». Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Правительство не видит слез народа, а люди больше не верят слезам правительства. Литва сегодня оказалась в такой ситуации из-за того, что правительство, которое все еще не берет на себя ответственность, понимает лидерство только как размахивание кнутом и закрытие всей страны под домашний арест», – написал он.