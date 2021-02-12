Слезам не верят

Лидер партии Союз крестьян и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис считает, что правительство Ингриды Шимоните незаметно передает все полномочия крупному бизнесу, разыгрывая «какие-то внутренние драмы и публичные спектакли». Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Правительство не видит слез народа, а люди больше не верят слезам правительства. Литва сегодня оказалась в такой ситуации из-за того, что правительство, которое все еще не берет на себя ответственность, понимает лидерство только как размахивание кнутом и закрытие всей страны под домашний арест», – написал он.
«Получается, что крупный бизнес очень легально и официально определяет решения правительства, потому что у них есть отличный инструмент – они входят в ту «группу экспертов», которые «рекомендуют» правительству продолжать держать мелких предпринимателей закрытыми», – отметил он.
По словам Р. Карбаускиса, правительство полагалось на «рекомендации экспертов», но почему-то никому не было дела до объяснения общественности, кто эти «эксперты», что в этой экспертной группе только представители крупного бизнеса – Литовской конфедерации бизнеса, крупнейших торговых центров, таких, как Maxima, и Конфедерация промышленников Литвы.
«Поэтому неудивительно, что малый бизнес сейчас не может продавать обувь или одежду – это «небезопасно». Так говорят эксперты, а между тем крупные супермаркеты довольны в период карантина наплывом покупателей. Здесь делать покупки удивительно и исключительно «безопасно».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ