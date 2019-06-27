Фото пресс-службы посольства РФ

🔊 Воспроизвести

Исполнилось 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот день 22 июня в Литве прошли памятные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, сотрудников российской дипмиссии, представителей общественных организаций.

Уже не первый год в Вильнюсе 22 июня начинается с акции «Зажги свечу памяти», организатором которой выступает Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты». В четыре утра в Вильнюсе у воинского мемориала на Антакальнском кладбище зажигают свечи в память о погибших.

«Вот уже девять лет в любую погоду мы собираемся у воинского мемориала. В этом году буквально за полчаса до акции начался сильный дождь. Мы расценили это явление природы как слезы памяти по погибшим», — сказал руководитель организации Виктор Орлов.

В это же время в четыре утра акции прошли в Клайпеде и Каунасе. Представители ассоциации зажгли свечи памяти в Каунасском 9-м, 6-м и 7-м фортах. Группа энтузиастов выехала в Расейнский район на место боя 125-й стрелковой дивизии в первые дни войны, где у памятного камня в четыре утра зажгли свечи памяти.

22 июня в День памяти и скорби посол Российской Федерации Александр Удальцов вместе с группой ветеранов принял участие в возложении цветов, венков и зажжении свечей у военных мемориалов и захоронений советских воинов, находящихся в Расейнском районе Литвы. Такие ежегодные поездки стали уже традиционными.

Фото пресс-службы посольства РФ

Памятные мероприятия включали посещение мемориала в городе Ариогала, где в братской могиле похоронены останки 558 воинов 28-го танкового корпуса 158-й стрелковой дивизии, погибших летом 1944 г. при освобождении Литвы, а также места, на котором увековечена память о советских воинах 48-й и 125-й стрелковых дивизий, оказавших 22-23 июня 1941 г. в Расейнском районе героическое сопротивление многократно превосходящим силам неприятеля.

Посол России вместе с руководителями Республиканского комитета ветеранов Литвы и организации «Забытые солдаты», а также с Р. Грейчюсом — автором книги, посвященной судьбе воинов 105-го пограничного отряда войск НКВД, побывали на воинском кладбище г. Расейняй, где захоронены останки 1101 советского воина, погибшего 6 октября 1944 г. при прорыве обороны противника на линии Расейняй–Ваджгиряй. Помимо этого, на кладбище покоится экипаж тяжелого танка КВ-1, который 24-25 июня 1941 г. в одиночку вел неравный бой с частями немецкой 6-й танковой дивизии, блокировав на два дня их продвижение вперед.

В тот же день дипломаты посольства России вместе с представителями организаций ветеранов и соотечественников возложили венок к мемориалу советских воинов-освободителей на Антакальнском кладбище в Вильнюсе.

Информация «ЛК»