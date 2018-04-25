Слияние двух министерств

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Такая мера предлагается потому, что правящее большинство не может найти подходящего кандидата на пост министра экономики и инноваций.

Фракция Сейма Социал-демократической партии Литвы предложила объединить Министерство экономики и инноваций и Министерство энергетики, сообщает пресс-служба парламента.

Социал-демократы считают, что такая мера необходима, поскольку правящая партия не находит подходящего кандидата для руководства Министерством экономики и инноваций, а время работы этого правительства сокращается.

Член фракции Сейма Литовской социал-демократической партии в Комитете по бюджету и финансам Раса Будбергите рассказала, что десять лет назад функции Министерства экономики были разделены на две части: энергетику и экономику, которая была переименована в экономику и инновации.