Слияние двух министерств

Такая мера предлагается потому, что правящее большинство не может найти подходящего кандидата на пост министра экономики и инноваций.
Фракция Сейма Социал-демократической партии Литвы предложила объединить Министерство экономики и инноваций и Министерство энергетики, сообщает пресс-служба парламента.
Социал-демократы считают, что такая мера необходима, поскольку правящая партия не находит подходящего кандидата для руководства Министерством экономики и инноваций, а время работы этого правительства сокращается.
Член фракции Сейма Литовской социал-демократической партии в Комитете по бюджету и финансам Раса Будбергите рассказала, что десять лет назад функции Министерства экономики были разделены на две части: энергетику и экономику, которая была переименована в экономику и инновации.
«И хотя консерваторы, начавшие этот раскол, пообещали, что их решение не будет стоить налогоплательщикам дополнительных денег, число сотрудников обоих министерств неуклонно растет, растут и их расходы. Объединение министерств позволит сэкономить административные и бюджетные ресурсы», – пояснила она.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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