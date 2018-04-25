Словакия открыла границы для 16 стран Европы

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Власти Словакии с 10 июня открыли границы для въезда граждан ещё ряда европейских стран, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка.

По словам главы правительства Словакии Игора Матовича, теперь граждане страны имеют возможность отправиться в Германию, Лихтенштейн, Швейцарию, Словению, Хорватию, Болгарию, Грецию, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Норвегию, Данию и Исландию, а также на Кипр и Мальту.

Напомним, неделей ранее Словакия открыла границы со странами-соседями — Чехией, Австрией и Венгрией.