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Словакия передала Албании обязанности председателя ОБСЕ

Обязанности государства — председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня перешли к Албании от Словакии, которая выполняла их в течение 2019 года, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.

«Словакия передала Албании обязанности государства — председателя ОБСЕ, — сказал он. — Республика получила их 1 января 2019 года от Италии».

В ОБСЕ Словакия действовала под девизом: «Председательство, ориентированное на человека». Ее приоритетами были урегулирование существующих и профилактика назревающих конфликтов, эффективный мультилатерализм и обеспечение безопасного будущего планеты. Особое внимание Братислава уделяла процессу нормализации ситуации на востоке Украины.

Словацким правительством реализация обозначенных приоритетов была возложена на министра иностранных дел Мирослава Лайчака. Под его руководством проходил процесс председательства республики в ОБСЕ. Глава МИД побывал в зонах конфликтов в регионе ОБСЕ. Он, в частности, неоднократно посещал Украину и находился на линии соприкосновения в Донбассе.

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По мнению Бориса Гандела, председательство в ОБСЕ было серьезным вызовом для словацкой дипломатии, это был успешно реализованный шанс продемонстрировать ее возможности в мировом масштабе. Словакии в качестве государства-председателя международной организации удалось активизировать диалог по сложнейшим проблемам в регионе ОБСЕ, считает он.

belta.by

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