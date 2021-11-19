Словакия вводит локдаун для непривитых

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Информагентство Reuters сообщает, что Словакия вводит локдаун для невакцинированных граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Ограничения для непривитых вступают в силу с 22 ноября. Без сертификата вакцинации или справки о перенесённом заболевании коронавирусом гражданам временно запрещено посещать общественные места, среди которых магазины (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости), различные службы, учреждения культуры, общепита, массовые мероприятия.

Напомним, ранее аналогичные меры ввели власти Австрия и Чехия.