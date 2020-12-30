Словения остановила свою единственную АЭС

Власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС Кршко после того, как на территории соседней Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 бала, сообщило во вторник 29 декабря, Словенское агентство печати.

В управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, предусмотренной на случай сильного землетрясения.

АЭС Кршко расположена в окрестностях одноименного города на юго-востоке Словении примерно в 100 километрах к востоку от столицы Любляны. Она с 1983 года эксплуатируется совместно Словенией и Хорватией, так как была построена за счет средств обеих республик, входивших в то время в состав Югославии.

Станция обеспечивает около 20% потребностей Словении в электроэнергии и 15% потребностей Хорватии.

Защитники окружающей среды призывают закрыть АЭС из-за того, что сооружение имеет устаревшие конструкции и в регионе сохраняется высокий риск землетрясений.