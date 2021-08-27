Словения прислала Литве 10 километров колючей проволоки для барьера на границе

Фото vrm.lt

В четверг в Литву прибыли 10 километров колючей проволоки «концертина» из Словении, а также материалы для ее сооружения барьера на границе с Беларусью — столбы и крепления, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

«Эта помощь очень важна для нас. Наша цель — сооружение физического барьера как можно скорее, поэтому сейчас важно обеспечить бесперебойные поставки материалов. Хотя сейчас поток нелегальной миграции снизился, нам необходимо оборудовать защитный барьер и усилить охрану госграницы. Мы благодарим Словению, которая предоставила нам помощь», — отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В конце июля Словения выделила Литве и гуманитарную помощь.