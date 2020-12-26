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Словения в 2021 году станет главным гастрономическим регионом Европы

Фото pixabay.com

Международный институт гастрономии, культуры, искусства и туризма (IGCAT) назвал Словению главным гастрономическим регионом Европы в 2021 году.

Этот статус страна получила потому, что разработала наибольшее число проектов и программ, связанных с гастрономией, и оказала большую поддержку местным производителям продуктов.

По мнению экспертов IGCAT, разнообразный ландшафт — горы, долины, озёра, морское побережье — определяет уникальную гастрономию Словении. Кулинарная философия местных жителей основана на принципе «из сада на стол». Кроме того, эксперты высоко оценили национальную кампанию Slovenian Green Cuisine («Зелёная словенская кухня»), призывающую поставщиков и производителей продуктов в этой стране сделать свою работу более экологичной.

Минтуризма Словении не так давно запустило новый сайт, знакомящий иностранцев с гастрономией страны.

tourister.ru

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