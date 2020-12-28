«Словно рождественское чудо»: первые литовские медики привиты от коронавируса

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Первые работники литовских больниц в воскресенье утром были привиты вакциной от коронавируса.

Прививки вакциной от COVID-19, созданной BioNTech и Pfizer, в эти дни начались во всем Евросоюзе.

В Каунасской клинике первой была привита медсестра Йоланта Литвинене, которая была привита во время прямой трансляции.

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

«Прекрасно себя чувствую, просто обычная процедура вакцинации. Укол короткий, совершенно не болезненный», – сказала Й. Литвинене.

«В праздничный период символично, это словно рождественское чудо, что у нас есть средство управлять этой массовой пандемией, охватившей весь мир», – добавила она.

Медсестра также сказала, что после вакцинации психологически будет проще работать, однако строгие меры защиты по-прежнему будут соблюдаться.

«Психологически действительно так. Но в принципе мы будем делать все, что делали до сих пор – те же меры защиты. Мы по-прежнему будем носить маски, к пациентам будем приходить в комбинезонах – так, как делали это до сих пор, поскольку нужно время, чтобы вакцина подействовала», – отметила она.

Несколько позже на пресс-конференции медсестра Центра инфекционных заболеваний вильнюсской Клиники «Сантарос» Нийоле Рамонайте, также привитая в воскресенье, сказала, что вакцина для медиков – рождественский подарок, позволяющий вернуться в прежнюю жизнь.

«Вернемся в прежнюю жизнь, сможем обещаться с семьями, близкими, друзьями», – сказала она.

Она также сказала, что прививаться намерены и все ее знакомые коллеги.

В Литве первыми прививают медиков. В первом квартале этого года планируется привить всех медицинских работников.

Глава клиники «Сантарос» Феликсас Янкявичюс акцентировал, что вакцины являются очень важным началом для обуздания коронавируса.

«Кажется, что это очень простая процедура, однако она знаменует начало очень важного процесса, ведь без вакцинации мы точно не справимся с этой пандемией», – сказал он.

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

В воскресенье, в первый день вакцинирования от коронавируса в Литве, были привиты 2270 медицинских работников, сообщило Министерство здравоохранения. Вторая доза вакцины, необходимая для полной вакцинации тех же людей через 21 день, будет выделена из последующих партий.

Вакцина BioNTech и Pfizer является первой и пока единственной разрешенной к использованию в Евросоюзе.

На втором этапе вакцинации в Литве будут прививаться работники и пациенты учреждений поддерживающего лечения и ухода.

После того, как будут привиты медики, будут привиты персонал и постояльцы социальных учреждений ухода и опеки, позднее – жители с хроническими заболеваниями, а также людей старше 65 лет, и работники, находящиеся в постоянном социальном контакте, а потом сможет начаться массовая вакцинация общества. Массовая вакцинация, скорее всего, не будет начата в первом квартале.