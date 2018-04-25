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Случаи COVID-19 в Литве с июля выросли в 6 раз – представитель НЦОЗ

Nuotrauka pixabay.com

С июля по сентябрь случаи коронавируса (COVID-19) в Литве выросли в шесть раз, чаще болеют молодые люди, сказала представитель Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене. 

«В сентябре в Литве были зарегистрированы 1856 случаев COVID-19, то есть 66,4 случаев на 100 тыс. жителей, в июле соответственно 275 в июле, то есть 9,8 случаев на 100 тыс. жителей, а в августе 836 случаев, то есть почти 30 случаев на 100 тыс. жителей. По сравнению с июлем, заболеваемость в сентябре была вы шесть раз больше», – заявила Р. Лингене на пресс-конференции в пятницу. 

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига сказал, что рост случаев определили «объективные обстоятельства», а не какие-то совершенные ошибки. 

«Практически везде растут цифры, я не знаю, можно ли называть ошибкой возвращение в воспитательные учреждения, на рабочие места, я бы не называл это ошибкой, я бы назвал это объективными обстоятельствами, которые определяют рост случаев», – заявил на пресс-конференции А. Вярига. 

«Я могу еще раз повторить, что мы об этом говорились еще в начале лета, и эти риски были названы. Жить совершенно закрыто, не ходить в воспитательные учреждения, не ходить на работу, вероятно ни одно государство не может представить такие санкции на неограниченный срок», – сказал министр.

Представляя статистку Р. Лингене информировала, что больше всего случаев в сентябре регистрировалось в Каунасском округе, 556, это составляет почти 99 случаев на 100 тыс. жителей, в Вильнюсском округе в сентябре было выявлено 530 случаев – почти 65 случаев на 100 тыс. жителей. В Шауляйском округе – 463 случая, это 117 случаев на 100 тыс. жителей этого округа. Меньше всего случаев в сентябре зарегистрировано в Мариямпольском и Утенском округах  – 13,1 и 8,8 случаев на 100 тыс. жителей.

«В Каунасском округе количество случаев начало расти с середины июля, в Шяуляйском округе отмечается рост с сентября, а в Вильнюсском не было ни одного дня, чтобы не были зарегистрированы новые случаи COVID-19», – сказала Р. Лингене.

По словам представителя НЦОЗ, во вспышках в сентябре были выявлены 76,1% всех случаев, в августе они составили 70%, в июле 56% случаев. «Отмечается очевидный рост случаев во вспышках», – резюмировала специалист.

Привозные случаи в сентябре составили 4,9%, в августе  – 11%, в июле – 26% всех случаев. Случаи, цепочки заражений которых не были выявлены, в июле составили 18%, в августе и в сентябре  – по 19% от всех случаев.

«По возрасту людей, у которых подтвержден COVID-19, мы видим, что инфекция в сентябре была подтверждена у более молодых людей, существенная разница видна в возрастной группе до 19 лет, в сентябре это составило 11% лиц, когда в июле таких лиц было 6%. Это подтверждает, что болеют все более молодые, поскольку они более активные, вернулись в школы, в офисы, в высшие школы, соответственно растет и уровень заболеваний», – сказала Р. Лингене.

Представитель НЦОЗ также информировала, что из всех выявленных в сентябре случаев COVID-19 у 76% были характерные симптомы коронавируса, 23% случаев были бессимптомными.  

В Литве в целом были подтверждены 4956 случаев COVID-19, продолжают болеть 2378 человек, 2466 – выздоровели.

От коронавирусной инфекции скончались 94 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных. 

BNS

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