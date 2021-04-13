Служба контроля над лекарствами Литвы скептически оценивает перенос второй дозы Pfizer

Литовская Государственная служба контроля над лекарствами (ГСКЛ) скептически оценивает возможность перенести на более поздние сроки прививку второй дозой вакцины BioNTech и Pfizer.

Как сообщила во вторник BNS представитель службы по связям с общественностью Айсте Таутвидене, такое использование вакцины было бы не надлежащим.

«В пандемию возможны различные решения по правлению. Однако такое использование вакцины шло бы в разрез с выдержкой их характеристик препарата», – подчеркнула она в ответе BNS.

По словам А. Таутвидене, в описании характеристик препарата отмечается: «Вторую дозу рекомендуется вводить через 3 недели, после введения первой дозы».

Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что с целью вакцинации как можно большего количества людей хотя бы одной дозой, рассматривается отложить ревакцинацию второй дозой прививки Pfizer, сделав более длительным перерыв между дозами.

В данный момент вторая доза вакцины Pfizer и Biontech, производства компанииComirnaty вводится через три недели после первой прививки.

Премьер отметила, что вопрос продления паузы между дозами вакцины следует обсудить с экспертами, однако в некоторых странах рассматривают возможность увеличения этой паузы до восьми недель.

Позднее в сейме премьер уточнила, что уже привитые первой дозой этой вакцины получат вторую так, как и было указано.