Служба спецрасследований получила более 4,7 тыс. сообщений о возможной коррупции

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С каждым годом в Службу спецрасследований (SST) поступает все больше сообщений от физических лиц о возможных действиях коррупционного характера. В 2022 году Служба спецрасследований получила сообщения от 4729 лиц о возможных действиях коррупционного характера, сообщила служба в понедельник. По данным службы, в 2020 году поступило 2413 сообщений, в 2021 году — 4350.

Если информация, предоставленная лицом о преступном деянии коррупционного характера, представляет ценность, способствовала раскрытию или предотвращению преступных деяний коррупционного характера, такое лицо может быть поощрено единовременной денежной выплатой. Из всех сообщений, полученных в 2022 году, 4,7% были анонимными. За ценную информацию вознаграждение получили 57 человек, им выплачено более 40 тыс. евро, это почти вдвое больше, чем в 2021 году (22 000 евро было выплачено 31 человеку). Максимальная сумма, выплачиваемая на человека, составляет 2500 евро (после уплаты налогов).