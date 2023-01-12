Служба спецрасследований получила более 4,7 тыс. сообщений о возможной коррупции

С каждым годом в Службу спецрасследований (SST) поступает все больше сообщений от физических лиц о возможных действиях коррупционного характера. В 2022 году Служба спецрасследований получила сообщения от 4729 лиц о возможных действиях коррупционного характера, сообщила служба в понедельник. По данным службы, в 2020 году поступило 2413 сообщений, в 2021 году — 4350.
Если информация, предоставленная лицом о преступном деянии коррупционного характера, представляет ценность, способствовала раскрытию или предотвращению преступных деяний коррупционного характера, такое лицо может быть поощрено единовременной денежной выплатой. Из всех сообщений, полученных в 2022 году, 4,7% были анонимными. За ценную информацию вознаграждение получили 57 человек, им выплачено более 40 тыс. евро, это почти вдвое больше, чем в 2021 году (22 000 евро было выплачено 31 человеку). Максимальная сумма, выплачиваемая на человека, составляет 2500 евро (после уплаты налогов).
«В 2022 году после сообщений жителей начато почти 30% всех досудебных расследований Службы спецрасследований. Больше всего сообщений было получено о возможных нарушениях закона в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, самоуправления и правосудия», — говорит представитель службы Микас Букаускас.
Одной из приоритетных задач Службы спецрасследований является расследование случаев подкупа иностранных должностных лиц, когда литовские хозяйствующие субъекты подкупают должностных лиц этой страны с целью получения необоснованной выгоды при развитии бизнеса в другой стране. Поэтому сообщения граждан имеют особое значение для снижения коррупции не только внутри страны, но и за ее пределами. Физические лица могут быть поощрены единовременной денежной выплатой.
Однако, по мнению М.Букаускаса, «единовременная денежная выплата не является основным критерием, по которому граждане должны сообщать о потенциально наблюдаемом коррупционном преступлении. Такие сообщения— это, прежде всего, пример гражданственности и совместной работы над созданием более прозрачной Литвы».