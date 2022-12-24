Службу общественной безопасности Литвы временно возглавит Паулаускас

Как указано в распространенном позднее сообщении МВД, Паулаускасу поручено объективно оценить ситуацию в службе, ее возможности реагировать на угрозы общественному порядку и национальной безопасности и внести предложения по повышению эффективности службы.

Ему также поручено оценить возможные альтернативы трансформации управления ВСТ и внести предложения на основе анализа, какая модель управления силами ВСТ была бы наиболее подходящей для государства, чтобы должным образом реагировать на угрозы безопасности населения.

Бывший глава СОБ Ричардас Поцюс покинул свой пост в октябре по соглашению сторон. Он сказал, что принял такое решение из-за напряженных отношений между ним и министром.

Позже он обвинил руководство МВД в неадекватном подавлении беспорядков, вспыхнувших возле Сейма в августе прошлого года. Билотайте же, со своей стороны, заявила, что Поцюс такими заявлениями пытается прикрыть предоставление ложной информации, свое отсутствие на рабочем месте и свою недоступность.

В СОБ работает 859 человек. Во время кризиса нелегальной миграции сотрудники СОБ помогали охранять границу с Беларусью и поддерживали общественный порядок в местах пребывания мигрантов. Теперь СОБ обеспечивает защиту важнейших стратегических объектов страны.

Однако министерство указывает, что в последнее время «в службе обозначились проблемы неэффективного управления, отсутствовало эффективное взаимодействие с другими государственными учреждениями, служба все больше изолировалась, а негибкая система организации труда не реагирует на новые вызовы». В ответ на это были пересмотрены функции, выполняемые СОБ.

Окончательное решение о наиболее подходящей для Литвы модели управления силами специального назначения будет принято после результатов аудита и консультаций с экспертами в сфере общественной безопасности.

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