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Службы с прихожанами можно проводить ежедневно, кроме воскресений

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

С понедельника богослужения в костёлах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщила в пятницу Литовская епископальная конференция (ЛЕК).

Несмотря на это разрешение, костёлы должны будут ограничивать число прихожан.

«Верующие могут войти в костёл в масках для лица, между участниками службы должно соблюдаться безопасное расстояние — 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костёле, то на улице прихожане должны соблюдать расстояние 2 метра друг от друга», — говорится в распространённом сообщении ЛЕК.

ЛЕК призывает верующих, входящих в группы риска или с симптомами болезни не ходить в костёлы, а наблюдать за службами в интернете.

На входе в костёлы должны быть размещены дезинфектанты, во время службы все, кроме отправляющего службу ксёндза должны быть в масках.

В сообщении ЛЕК также говорится, что причастие раздаётся только в руки, погребальные обряды отправляются только на кладбище.

После введения в Литве с 16 марта карантина в католических храмах страны были отменены службы с прихожанами.

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