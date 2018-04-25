Службы с прихожанами можно проводить ежедневно, кроме воскресений

С понедельника богослужения в костёлах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщила в пятницу Литовская епископальная конференция (ЛЕК).
Несмотря на это разрешение, костёлы должны будут ограничивать число прихожан.
«Верующие могут войти в костёл в масках для лица, между участниками службы должно соблюдаться безопасное расстояние — 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костёле, то на улице прихожане должны соблюдать расстояние 2 метра друг от друга», — говорится в распространённом сообщении ЛЕК.
ЛЕК призывает верующих, входящих в группы риска или с симптомами болезни не ходить в костёлы, а наблюдать за службами в интернете.
На входе в костёлы должны быть размещены дезинфектанты, во время службы все, кроме отправляющего службу ксёндза должны быть в масках.
В сообщении ЛЕК также говорится, что причастие раздаётся только в руки, погребальные обряды отправляются только на кладбище.
После введения в Литве с 16 марта карантина в католических храмах страны были отменены службы с прихожанами.