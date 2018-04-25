Smart-ID: мы никогда не запрашиваем банковскую или личную информацию

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В связи с участившимися в последнее время попытками мошенников побудить клиентов банка использовать приложение Smart-ID и произвести им оплату при сомнительных заказах, разработчики приложения предупреждают, что ни банки, ни Smart-ID никогда не будут просить вас подключиться к каким-либо веб-сайтам, а также не будут требовать для входа в банк PIN-коды или личные персональные данные.

По словам руководителя компании SK ID Solutions, которая создала в Литве приложение Smart-ID, Виктора Камаревцева, всегда необходимо несколько раз проверять, к какому веб-сайту подключаетесь, и самому вводить адрес сайта.

«Прежде всего, необходимо помнить информацию, которая публиковалась много раз, что ни банки, ни Smart-ID никогда не отправляют электронные письма или SMS-сообщения с активными ссылками и не просят подключиться к каким-либо сайтам », — сказал В. Камаревцев в заявлении.

«Поэтому вы всегда должны перепроверять, на какой веб-сайт вы ссылаетесь, и всегда вводить адрес веб-сайта вручную», — добавил он.

По словам разработчиков Smart-ID, PIN-коды необходимо вводить в режиме онлайн только по собственной инициативе, а не по чьему-либо запросу и только для тех транзакций, которые инициирует пользователь.

Кроме того, Камаревцев подчеркивает, что учетная запись Smart-ID может быть обновлена ​​только через существующее приложение.

«Обратите внимание, что вы можете продлить свою учетную запись Smart-ID только через приложение, которое клиент имеет на своем мобильном устройстве. Никакая активная ссылка никогда не отправляется с просьбой обновить личный аккаунт, вся информация предоставляется в приложении », — сказал он.

Во вторник стало известно, что в Вильнюсе два человека пострадали от мошенничества, щелкнув по ссылкам в фиктивных сообщениях об обновлении данных Smart-ID — с их счетов было переведено 7 000 евро.

Было начато досудебное расследование в отношении незаконного использования электронного платежного инструмента.

Информация ЛК по сообщению BNS