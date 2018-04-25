Смерть от инъекции витаминов

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Уроженка Литвы впала в бессознательное состояние, а затем умерла после того, как ей внутривенно ввели витамины, сообщает британское издание The Daily Mail.

ЧП произошло в конце июня в районе Форест Гейт в восточной части Лондона. Муж Альгирдас подарил своей жене 63-летней Рите Саугунене курс витаминов за 400 фунтов (более 445 евро). После укола женщина почувствовала себя нехорошо, затем потеряла сознание, а позже скончалась.

Спустя день после смерти Р. Саугунене по подозрению в непреднамеренном убийстве была арестована терапевт Дайва Скацковине. Как отмечается, у 54-летней Д. Скацковине был опыт работы, однако она не прошла сертификацию в Великобритании.

Как заявили в полиции, произошедшее пока невозможно объяснить, поскольку результаты вскрытия ничего не показали. Как отмечается, препарат, который Д. Скацковине ввела своей пациентке, мог быть произведен в Литве.

Несмотря на то, что подобные витаминные курсы используют и звезды, Британский фонд питания уже предупреждал, что они могут быть опасны.

Медики советуют быть осторожными при самостоятельном выборе витаминных препаратов. Помнить о том, что любые витамины, так же, как и любые другие лекарственные средства, могут оказывать (и оказывают!) побочные действия.

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