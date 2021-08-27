Смерть от суррогатного алкоголя

Медики обратили внимание правоохраны на то, что из одной части Каунаса прибывают лица с похожими симптомами отравления алкоголем. По словам врача отделения клинической токсикологии Нефрологической клиники Каунасской клинической больницы Йонаса Шуркуса, есть подозрения, что эти люди отравились метанолом – особенно опасным суррогатом алкоголя.

Эксперты пытаются выявить максимальное количество точек, где могла вестись торговля опасным для здоровья спиртным, маршруты распространения и как можно скорее установить главный источник. Во время расследования появилось больше информации о таких возможных местах.

В частности, на минувшей неделе, в среду, было проведено 14 обысков в местечке Алексотас. Правоохранители обнаружили и забрали для изучения жидкость неизвестного производства. Кроме того, во время обысков было обнаружено несколько сотен пачек сигарет и выращенная марихуана.

«Значительные объемы тары различной вместимости с нелегальным алкоголем были изъяты, проведены обыски, а также выявлены точки распространения», – сообщает полиция.

Суд в начале августа выдал разрешение на арест женщины, которая подозревается в торговле суррогатным алкоголем в Каунасе. Ее подозревают в лишении жизни по неосторожности, она арестована до 30 августа. Женщина свою вину не признает. Она была судима за торговлю самогоном.

Правоохранители просят граждан сообщать об известных им точках торговли алкоголем или любую другую информацию, относящуюся к расследованию.

Сотрудники правоохранительных органов и медики предостерегают жителей от покупки и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения, а также предупреждают, чтобы они не пробовали алкоголь, который, возможно, был перелит из другой тары. Каждый должен убедиться, что употребляет безопасные напитки, приобретенные в официальных торговых точках.

Медики предупреждают, что отравления суррогатами алкоголя зачастую сопровождаются тяжелыми, вплоть до смертельного исхода, поражениями печени, почек, глаз, центральной нервной системы. Часть отравлений бывает связана с употреблением поддельных спиртных напитков. При этом иногда страдают люди, вовсе не злоупотребляющие ими. Также нередко пьют суррогаты хронические алкоголики. Они часто используют вовсе «не съедобные» продукты бытовой химии, технические спирты, лекарственные жидкости, что приводит к очень тяжелым отравлениям.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ