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Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний

Фото pixabay.com

Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в США пока гораздо выше, чем от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Джеффа Ланкашира.

С января по апрель 2018 года в Соединенных Штатах от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 234 тыс. человек, а от онкологических — около 199 тыс.

«В настоящий момент возможность того, что COVID-19 хотя бы приблизится к этим показателям, исключена», — отметил Джефф Ланкашир.

Уточняется, что ЦКПЗ не располагают точными данными о смертности в стране от приведенных причин за 2020 год. Нет также полных подтвержденных сведений за предыдущий год.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 473 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 17 836 человек, выздоровели 26 570 пациентов.

belta.by

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