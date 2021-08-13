Смешанная схема вакцинации

По информации Минздрава, научные исследования доказали, что дозы этих вакцин могут сформировать более сильный иммунитет.

Предлагается для второй дозы выбирать другую вакцину, если после первой появляются сильные побочные эффекты.

В случае выбора второй дозы от другого производителя нужно регистрироваться через 56 дней после первой. Рекомендуемый интервал: 56-84 дня.

Желающие привиться разными вакцинами могут регистрироваться на сайте www.koronastop.lt или звонить 1808.

Дозы разных вакцин будут указываться в цифровом удостоверении ЕС, которым лица, привитые разными дозами, могут пользоваться, они также могут пользоваться литовскими «паспортами возможностей».

Такие смешанные схемы применяются и в других странах ЕС: во Франции, Германии, Испании, Швеции. Португалия так прививает лиц до 60 лет и тех, у кого были тяжелые реакции на первую дозу. Словакия, Эстония – в случае побочных эффектов на первую дозу. В Бельгии пока такое решение не принято, однако такая практика возможна в индивидуальных случаях. Другие страны все еще ожидают решения Европейского агентства по лекарствам.

Напомним, что за минувшие выходные первой дозой вакцины от коронавируса привиты более 23,7 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем неделю назад. Как минимум одну прививку от коронавируса получили 53,3% населения. Если считать одних лишь совершеннолетних, то доля привитых составила 63,1% населения.*