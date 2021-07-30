СМИ: аномальная жара станет повседневной реальностью к 2050 году

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«Если выбросы парниковых газов будут продолжаться в экстремальных темпах, смертоносные недельные периоды аномальной жары к 2050 году могут стать более вероятными в 7 раз, говорится в новом исследовании. Эксперты из Швейцарского федерального технологического института смоделировали частоту эпизодов экстремальных температур при различных сценариях выбросов», — сообщает Daily Mail.

«Они обнаружили, что периоды рекордной жары становятся более вероятными не в связи с серьезностью глобального потепления, а со скоростью, с которой нагревается климат», — говорится в статье.

«Исследование было проведено ученым-климатологом Эрихом Фишером из Швейцарского федерального технологического института (ETH Zürich) и его коллегами. (…) Команда ученых обнаружила, что при сценарии с высокими выбросами рекордные экстремальные температуры длительностью в неделю будут возникать в 2-7 раз чаще в период с настоящего момента до 2050 года, чем за последние три десятилетия. Вероятность этих периодов аномальной жары возрастет в 3-21 раз по сравнению с нынешними уровнями в период с 2051 по 2080 годы, в течение которого подобные явления будут, вероятно, происходить с частотой каждые 6-37 лет в северных средних широтах», — сообщается в статье.

«Однако модели, разработанные в ходе исследования, также показали, что рекордные периоды жары будут иметь тенденцию происходить скачками в периоды ускоренного потепления климата и, напротив, будут менее вероятными в «тихие» периоды с незначительным потеплением или без него», — указывает газета.

«Вероятность их возникновения зависит от скорости потепления, а не от уровня глобального потепления, и, таким образом, зависит от пути распространения», — заявила команда ученых. Учитывая это, пояснили они, если бы антропогенное потепление было успешно стабилизировано с помощью агрессивных мер по смягчению последствий, периоды жары по-прежнему были бы более частыми и интенсивными, чем в прошлом, но рекордные экстремальные периоды были бы менее вероятными».

«Буквально за последний месяц мир пережил с тем, что были побиты температурные рекорды в Северной Америке, и произошли разрушительные наводнения в Европе и Китае», — указал климатолог Бристольского университета Викки Томпсон, не участвовавший в исследовании.

«Ясно, что изменение климата влияет на планету. Необходимость понять, что может произойти в будущем, жизненно важна для того, чтобы мы смогли адаптироваться. Хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить наихудший сценарий, продемонстрированный в этом исследовании — мы уже нацелены на то, чтобы быть ниже этого уровня, и дальнейшее сокращение выбросов еще больше снизит риск беспрецедентных экстремальных явлений, — указал он.

«Подобные исследования показывают необходимость четких глобальных целей по выбросам, которые могут быть определены Конференцией ООН по изменению климата в 2021 году».