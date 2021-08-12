СМИ: Электрокары займут две трети мирового авторынка к 2040 год

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Минимум две трети мирового авторынка к 2040 году будет принадлежать электрокарам, а их годовые продажи достигнут 66 миллионов экземпляров. На сегодня продано около трех миллионов электрокаров по всему миру, сообщают аналитики Bloomberg.

«Ведущими рынками в этом сегменте станут Китай и страны Европы. Напомним, в Евросоюзе собираются перестать продавать машины на ископаемом топливе уже к 2035 году», – отмечают специалисты.



Как полагают эксперты, количество продаваемых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания будет уменьшаться.

Электрокары активно развиваются и становятся доступными.