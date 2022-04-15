СМИ: ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ

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В Евросоюзе разрабатывают план поэтапного отказа от импорта российской нефти, который позволит Германии и другим странам подготовиться и договориться об альтернативных поставках. Об этом 14 апреля сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в руководстве ЕС.

По данным издания, страны-члены ЕС не будут обсуждать запрет на поставки нефти из России до второго тура президентских выборов во Франции, назначенного на 24 апреля. Согласно источникам NYT, такое решение приняли, чтобы «убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона».

Также NYT напоминает, что ЕС использует похожий подход при введении запрета на российский уголь, выделив четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставку угля из России в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС продолжит дебаты о санкциях ЕС против РФ, в том числе речь пойдет о нефти и газе, но пока конкретное решения не принято.