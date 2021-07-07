СМИ: Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с коронавирусом

На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что въезжающие в республику из России лица обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в Евросоюзе или справку о перенесенном заболевании. Ранее в июне эстонский МИД проинформировал, что прошедшие курс вакцинации жители третьих стран, включая РФ, могут без проблем въехать в республику.