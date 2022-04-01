СМИ: Германия может национализировать дочки Газпрома и Роснефти

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Власти Германии обсуждают возможность национализации дочерних предприятий российских госкомпаний Газпром и Роснефти. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на несколько представителей правительства ФРГ.

Указано, что руководство страны во главе с канцлером Олафом Шольцем обеспокоено стабильностью энергетического сектора. Указанные российские компании в Германии имеют системное значение и могут спровоцировать массовые сбои энергоснабжения.

«Gazprom Germania управляет большими газохранилищами, а Rosneft Deutschland является ключевым игроком на рынках бензина, дизельного топлива и керосина. Обе компании в нестоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии», – пишет газета.