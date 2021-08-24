СМИ: Глава ЦРУ тайно встретился с талибами

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, передает ТАСС.

По информации ее источников, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с проведением там эвакуационной операции. В ЦРУ, как отмечает издание, отказались предоставить комментарии, однако, вероятно, на встрече затрагивался вопрос продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Ранее талибы заявили, что США и Британия не получат дополнительного времени для эвакуации из Афганистана и пригрозили ответом. Отметим, что с понедельника, по данным CNN, армия США будет пропускать на территорию аэропорта только своих граждан и граждан стран-членов НАТО.