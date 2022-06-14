СМИ: лидеры Франции, Германии и Италии 16 июня посетят Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Марио Драги прибудут 16 июня в Киев и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.
Как отмечается, это, в том числе, позволит итальянскому политику обсудить с французским и немецким лидерами итоги своего визита в Израиль, который начнется 13 июня.
О том, что Шольц и двое других европейских политиков посетят Киев, сообщает и германская Bild am Sonntag. Однако это издание не располагает точной информацией о дате поездки – по его сведениям, визит состоится до конца июня.
Напомним: Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в бытность министром иностранных дел выступал за сближение с Россией. Это вызвало возмущение Шольца, который на протяжении нескольких недель отказался посещать Украину.NEWSru.co.il