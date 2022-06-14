СМИ: лидеры Франции, Германии и Италии 16 июня посетят Киев

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Марио Драги прибудут 16 июня в Киев и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Как отмечается, это, в том числе, позволит итальянскому политику обсудить с французским и немецким лидерами итоги своего визита в Израиль, который начнется 13 июня.