СМИ назвали дату, когда G7 установит лимит цен на нефть РФ

Ценовой предел для российской нефти страны G7 установят в среду, 23 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
СМИ сообщает, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной в следующую среду.
В том случае, если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничении объявят в тот же вечер.
Союзники уже обсуждали установление верхнего предела где-то между 40 и 60 долларами за баррель — диапазон, идущий от себестоимости добычи в России до довоенного уровня.
Цель ограничения заключается в том, чтоб удержать российскую нефть на рынке, а также избежать скачков цен, и параллельно сократить доходы Москвы.
Как изветсно, страны G7 и Австралия предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября. Россия рекордно увеличила поставки нефти, пытаясь заработать побольше денег до момента вступления санкций в полную силу.
Отметим, что мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились в последний рабочий день недели.freecity.lv