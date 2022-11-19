СМИ назвали дату, когда G7 установит лимит цен на нефть РФ

В том случае, если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничении объявят в тот же вечер.

Союзники уже обсуждали установление верхнего предела где-то между 40 и 60 долларами за баррель — диапазон, идущий от себестоимости добычи в России до довоенного уровня.

Цель ограничения заключается в том, чтоб удержать российскую нефть на рынке, а также избежать скачков цен, и параллельно сократить доходы Москвы.

Как изветсно, страны G7 и Австралия предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября. Россия рекордно увеличила поставки нефти, пытаясь заработать побольше денег до момента вступления санкций в полную силу.

Отметим, что мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились в последний рабочий день недели.