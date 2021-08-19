СМИ назвали возможного будущего главу Афганистана

Также отмечается, что именно Барадар возглавлял делегацию талибов в ходе переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году и лично встречался с занимавшим на тот момент должность госсекретаря США Майком Помпео.

При этом он успел продемонстрировать себя как политик, который является противовесом более воинственно настроенным представителям «Талибана», считает Руттиг. «Похоже, что Барадар будет иметь огромное влияние в новом правительстве «Талибана», и его роль там недооценивается», — считает эксперт.

Вместе с тем, издание отмечает, что пока невозможно предсказать, удастся ли ему консолидировать власть в своих руках.

Кроме того, пока непонятно, какого курса планирует придерживаться лидер движения: несмотря на то, что в своих публичных выступлениях он заявлял о поддержке более либерального уклада, уже сейчас поступают сообщения о закрытии школ для девочек в ряде регионов страны и других нарушениях прав человека.

Барадар был заместителем муллы Мохаммеда Омара, который был фактическим руководителем Афганистана в 1996-2001 годах. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.