СМИ: новое правительство ФРГ намерено легализовать марихуану

Вероятное будущее коалиционное правительство Германии (альянс в составе Свободной демократической партии, Социал-демократической партии Германии и партии «Союз-90″/»зеленые») планирует легализовать марихуану. Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ рабочей группы, занимающейся подготовкой соответствующего закона, сообщает ТАСС.

По сведениям издания, правительство намерено контролировать поставки марихуаны в лицензированные магазины для продажи совершеннолетним. Социальные последствия одобрения такого закона будут оценены через четыре года.

Согласно документу рабочей группы, подобный закон позволит осуществлять надзор за качеством продаваемой марихуаны. Издание отмечает, что, по мнению сторонников такого шага, легализация каннабиса также поможет препятствовать функционированию черного рынка.