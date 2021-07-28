СМИ: привитых жителей ЕС и США освободят от соблюдения карантина в Великобритании

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Правительство Великобритании планирует освободить полностью вакцинированных жителей США и государств ЕС от соблюдения 10-дневного карантина после въезда на территорию королевства. Как сообщила во вторник на своем сайте газета Financial Times, об предстоящих послаблениях планирует объявить в среду премьер-министр Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

По данным источника издания в правительстве Великобритании, новые правила могут вступить в силу уже в начале следующей недели. На том, что снятие ограничений не несет чрезмерных рисков, настаивают многие члены кабмина, включая главу Минфина Риши Сунака, министра транспорта Гранта Шэппса и министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена.

Въездной туризм является пятой по значению экспортоориентированной отраслью британской экономики. В 2019 году отрасль принесла королевству доходы в размере £28,4 млрд ($39,4 млрд по текущему курсу). Авиаперевозчики и гостиничный бизнес давно призывают правительство как можно скорее обеспечить максимально благоприятные условия для возвращения иностранных туристов в Великобританию.

С 19 июля британское правительство существенно расширили список стран, после посещения которых жителям королевства не нужно соблюдать карантин. В перечень включены около 140 государств из так называемого желтого списка стран, где риск распространения новых штаммов коронавируса Лондон считает умеренным. Для большинства иностранцев соблюдение карантина по-прежнему является обязательным в королевстве.